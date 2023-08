En levant les yeux au ciel, vous vous êtes déjà sûrement demandé comment apercevoir une étoile filante, ou même tout simplement comment bien observer le ciel. Et ça tombe bien, ce week-end, à l’occasion des Nuits des étoiles, vous pourrez en apercevoir des jusqu’à une cinquantaine par heure.

Pour faire de vous de véritables astronomes amateurs (même juste une soirée) on a demandé à Olivier La Marle, Responsable du programme science de l’Univers au CNES.

Dans quelles conditions observer le ciel ?

Pour bien observer le ciel, il ne faut pas de lumière dans l’œil. Il ne faut pas être ébloui par quoi que ce soit, se mettre à un endroit où on n’a pas en face une fenêtre éclairée, un lampadaire. Il faut s’éloigner des routes parce que quand une lumière passe, notre œil est ébloui et on est gêné. Ensuite, la deuxième chose, il faut se procurer une carte du ciel ou rechercher à l’avance sur les sites Internet quelle sera la carte du ciel les nuits où l’on va observer parce que le ciel change de nuit en nuit.

Qu’est-ce que l’on peut voir lors des Nuits des étoiles ?

Les 11,12 et 13 août ce sont les Nuits des étoiles. La Terre traverse ce qu’on appelle l’essaim des Perséides, qui est un nuage de poussières cométaires qu’une comète qui passe tous les 133 ans laisse dans son sillage et qu’on traverse tous les ans. Là on va pouvoir observer des étoiles filantes. Environ une par minute, mais il faut se concentrer. Une étoile filante, ça dure une seconde, voire moins. On n’a pas le temps de dire à son voisin : « Tiens, regarde il y a une étoile filante. » Il faut que tout le monde regarde en permanence le ciel. Pendant qu’on regarde les étoiles filantes, on voit aussi passer des objets lumineux plus lents qui traversent le ciel. Ça peut être des satellites, voire la Station spatiale internationale si c’est très brillant. On peut également apercevoir Saturne qui se lèvera vers minuit, puis Jupiter, deux heures plus tard.

Où peut-on bien observer le ciel ?

On peut observer les étoiles en ville comme à la campagne. Paris est assez sombre, donc on peut regarder le ciel depuis un balcon, pour peu qu’il soit assez élevé. À la campagne, c’est plus facile, mais il faut faire attention aux lampadaires. On peut observer le ciel partout. Pour cette 33e édition des Nuits des étoiles, sur les trois jours, il y aura 534 manifestations dans 411 villes. Pour retrouver celles qui sont organisées près de chez vous, vous pouvez vous rendre sur le site du Cnes ou de l’AFA (L’Association française d’astronomie).

Vous voulez plus de conseils pour bien observer le ciel ? Regardez la vidéo placée en tête de cet article.