En Russie, depuis 2013, l’homophobie est cautionnée et promue par L’Etat via la « loi anti-propagande homosexuelle ». Cette loi interdit la « propagande » des « relations sexuelles non traditionnelles » qui inclut les relations homosexuelles, la pédophilie et le changement de sexe. Depuis le 24 novembre 2022, la loi a été durcie et s’applique à présent à tout l’espace public. Il est désormais impossible de parler d’homosexualité au cinéma, sur internet, dans les médias ou encore dans les manifestations.

En cas de non-respect de la loi, une amende de 10 millions de roubles est appliquée soit environ 160.000 euros. Les étrangers qui enfreignent cette loi pourront quant à eux être expulsés du pays.

Cette loi risque de faire augmenter fortement les actes de haine et la discrimination envers la communauté LGBT+. Aujourd’hui en Russie, 74 % de la population russe considère l’homosexualité comme inacceptable.

