« Posséder ou ne rien posséder », telle est la question. De la Rolex à la Porsche Cayman, en passant par la maison aux Bahamas, pour certains « richesse » rime avec « bonheur ». Ce qui est sûr, c’est qu’avec assez d’argent, on est libre d’acquérir ce que l’on souhaite et de voyager où bon nous semble. Mais ne finit-on pas aliéné par la recherche constante de nouveaux biens matériels lorsqu’on commence à s’y attacher ?

Dans un autre registre, ne possède-t-on pas un corps, un esprit et une âme ? Et peut-on vraiment s’en détacher ? Ne devient-on pas plus libre justement en acquérant de nouvelles connaissances ? Dans cet épisode de « Pop Philosophie », il est donc question de biens matériels/immatériels, d’obsession et de bouddhisme.

Camille Tassel s’aide cette fois-ci du film culte de David Fincher, Fight Club, et de Jimi Hendrix pour nous aider à y voir plus clair sur le concept de liberté. Une vidéo à retrouver en tête de cet article.