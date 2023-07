Combinaisons d’astronautes, paysage lunaire et même nuage de fumée intriguant qui sort d’un cratère… À première vue, on se croirait dans l’espace… Et pourtant nous sommes en Seine-Saint-Denis, dans les studios du Lendit à Saint-Denis, plus précisément. Mais comment ce décor est-il si réaliste ? Grâce à un procédé impressionnant.

Pour son nouveau clip promotionnel, l’ESA, l’Agence spatiale européenne, a utilisé la même technologie que dans The Mandalorian ou Obi-Wan Kenobi, les deux séries tirées de l’univers « Star Wars ».

En gros, au lieu de tourner de manière classique sur un fond vert (ou bleu) pour ensuite retirer cette couleur et incruster un arrière-plan en postproduction, les acteurs ont directement joué dans des décors virtuels, grâce à la technologie StageCraft. Un procédé créé par Industrial Light & Magic (ILM), qui consiste à projeter des décors virtuels en 3D, créés au préalable, sur un écran LED géant de 18,50 mètres sur six mètres.

Une immersion totale

« Ça nous permet de mettre nos comédiens en immersion totale dans des décors. Et puis on a résolu un truc, c’est que le décor en 3D bouge en fonction de la caméra, ce qui fait qu’on n’a plus de problème de parallaxe (angle de deux axes optiques visant un même objet, N.D.L.R) » explique Jérôme Bernard, réalisateur en charge du tournage. Puis de poursuivre : « Et le petit bonus ? Moi, quand je regarde mon moniteur, je vois déjà le résultat quasi final. Parfois, on fait des petites retouches, mais on est déjà dans la scène. C’est beaucoup plus efficace. »

Vous souhaitez voir à quoi ressemblent ces décors 3D virtuels ? Regardez le reportage vidéo en tête de cet article.