Si l’été rime souvent avec le soleil, la mer et la bronzette, les plages bondées ne sont pas toujours des plus agréables. On rêverait parfois de se retrouver seul sur une île déserte aux Caraïbes ou aux Maldives pour se ressourcer. Un moyen de profiter pleinement de nos vacances. Mais si la liberté d’indépendance peut être agréable par moments, elle reste « le degré le plus faible de liberté », selon Camille Tassel, professeure de philosophie et psychanalyste.

Alors, est-on vraiment mieux seul que mal accompagné ? De Michel Tournier à Anna Harendt, dans cet épisode de « Pop Philosophie », il est question « d’affreuse solitude » et de dépendance.

Camille Tassel utilise cette semaine Robinson Crusoé et « Into the Wild », un film tiré d’une histoire vraie et réalisé par Sean Penn, pour nous aider à y voir plus clair sur le concept de liberté. Une vidéo à retrouver en tête de cet article.