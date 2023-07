Pétillante, pleine d’assurance, Leona Winter en impose avec une carrière déjà bien dense. Espagne, Lituanie, Amérique du Sud, Etats-Unis, Chine, la drag-queen française a enchaîné les représentations aux quatre coins du monde et également dans les émissions télévisées. « Queen of the Universe », « The Switch 2 » au Chili, elle a également été la première drag-queen à participer à l’émission « The Voice » sur TF1 en 2019 en faisant équipe aux côtés de la chanteuse Jenifer, jusqu’en demi-finale.

L’histoire de Leona Winter a débuté il y a onze ans, en Espagne. Un soir, au détour d’une soirée improvisée où les hommes devaient s’habiller en femmes et les femmes en hommes, Rémy Solé, de son vrai nom, se prend au jeu. « Ce personnage m’a aidé à faire tomber beaucoup de barrières que je me mettais en garçon ». Victime de harcèlement scolaire à l’école primaire et au collège, Rémy Solé estime avoir du mal à accepter le regard des autres. Timide et introverti, Leona Winter lui apprend beaucoup. « C’est comme un vase communicant », confie-t-il.

Si vous souhaitez la découvrir sur scène, Leona Winter est en tournée en France jusqu’au mois de septembre.

