EDIT : Le capitaine Louis appartient à la « flottille 35F de Hyères » et non à la « flottille 35F de guerre » comme sous-titré dans la vidéo.

Comme chaque année, quelques milliers de militaires et policiers ont défilé ce vendredi sur terre, ou dans les airs. « Je suis très fier de défiler au 14-Juillet », nous confie le capitaine Louis et commandant sur « dauphin », un hélicoptère de la Marine nationale. Intégrés à la flottille 35F, les pilotes de cet aéronef opèrent d’ordinaire sur des opérations de secours en mer. Mais ce vendredi, le capitaine Louis et ses équipiers ne voleront pas au-dessus des océans mais au-dessus de Paris aux côtés de 27 autres hélicoptères et de plus de 60 avions. Cette année, sur les pavés de l’Avenue des Champs-Elysées, 5.100 militaires, policiers et autres membres de la société civile ont défilé, accompagnés de 157 véhicules et de 62 motos, en compagnie des 200 chevaux de la Garde républicaine.

20 Minutes a pu à l’occasion de la fête nationale accompagner ces militaires. La Défense, les Champs-Elysées, la Tour Eiffel, Les Invalides, la tour Montparnasse…. Découvrez ces lieux vus depuis un hélicoptère de la Marine.