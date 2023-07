Dans les nuits qui ont suivi la mort du jeune Nahel, tué par un policier après un refus d’obtempérer à Nanterre, des émeutes ont eu lieu dans toute la France. À plusieurs reprises, les forces de l’ordre ont été dépassées, ce qui a obligé le gouvernement à mettre en place un dispositif policier exceptionnel.

Selon certains, la réponse gouvernementale n’aurait pas suffi. Le ministère de l’intérieur aurait été jusqu’à prendre une mesure inédite pour réussir à contenir les émeutiers : si vous regardez cette publication Twitter, qui date du 2 juillet dernier, il est écrit qu'« à partir du 3 juillet et pour une période déterminée, des restrictions temporaires seront appliquées à l’accès Internet dans certains quartiers spécifiques aux heures nocturnes ».

La publication, qui s’apparente à un communiqué de presse du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer est très vite devenue virale, et plusieurs internautes ont ensuite comparé la France à une dictature.

Sauf que tout ceci est complètement faux et vous verrez pourquoi dans la vidéo placée en tête de cet article.

Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news, et plus largement vous invite à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Au-delà de savoir si « C’est vrai ou c’est faux », l’important est plutôt de comprendre « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les rumeurs, souvent fake, attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.