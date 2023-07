Les cigales chantent, le terrain est à l’ombre et vous voilà les boules en main, prêts à entrer dans le cerceau pour jouer votre première partie de pétanque de l’année.

- « Oh ! Tu tires ou tu pointes ! ? », vous lance votre partenaire de jeu.

- « Nan, je vais pointer, mais je sens que là il faut plomber plutôt », rétorquez-vous, plein d’assurance.

- « Plom-quoi ? »

- « C’est l’inverse de rafler. Quand tu veux pointer, au lieu de tirer au ras-du-sol, "à la rasbaille", comme disent aussi les Marseillais, tu jettes la boule haut, pour qu’elle retombe comme un plomb et sans trop rouler ensuite », expliquez-vous.

Et voilà, sans avoir encore jeté la moindre boule, vous ressemblez déjà à un fin connaisseur. Bon, tout cela ne durera sans doute pas plus longtemps que les premières mènes. Mais savoir faire illusion peut être, de nos jours, une qualité. Et avec un peu de mauvaise foi en plus, du genre, « Ah, mais ce terrain, il est plein de gratons aussi », et vous devriez pouvoir tenir le temps des vacances.

Alors, pour vous aider à briller sur les terrains de boules, nous avons demandé à Samuel Lamare, champion d’Europe de pétanque des moins de 23 ans, de nous montrer et nous expliquer en vidéo quelques gestes entre deux matchs du mondial La Marseillaise de pétanque.