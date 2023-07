Comme tous les étés en France, de nombreuses personnes vont profiter du bord de mer, d’un lac ou même d’une piscine privée pour se baigner et se rafraîchir, mais un accident est vite arrivé. Et cet accident peut être fatal.

En 2021, sur les 1.480 noyades accidentelles recensées par Santé Publique France, 27 % d’entre elles ont entraînés un décès. Alors pour éviter que ces accidents ne se produisent, 20 Minutes a interrogé Emeline Pignot, une formatrice en premiers secours de la Protection civile, qui vous donne tous les gestes de premiers secours à connaître en cas de noyade.

Plonger pour sortir la personne de l’eau ?

Si vous êtes bon nageur et que les conditions le permettent, vous pouvez tenter de plonger pour sortir de l’eau la personne qui se noie. Essayez de prendre un dispositif de flottaison avec vous, car au moment de secourir cette personne elle risque d’être paniquée et prendre appui sur vous, ce qui pourrait vous mettre en difficulté. Si vous n’êtes pas bon nageur ou que les conditions ne le permettent pas, ne plongez pas et prévenez plutôt les secours en appelant le 15, le 18 ou le 112.

Que faire quand la personne est sortie de l’eau ?

Si vous sortez une victime inconsciente de l’eau, il faudra faire la différence entre une victime inconsciente qui respire et une victime inconsciente en arrêt cardiorespiratoire. Si elle respire, il faudra la mettre en position latérale de sécurité et prévenir les secours. Si la victime ne respire plus, vous devrez commencer votre réanimation en faisant des compressions thoraciques et appeler le 15, le 18 ou le 112.