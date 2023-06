Brut et percutante. Chanteuse, danseuse, comédienne, circassienne, Aloïse Sauvage multiplie « les médiums » pour s’affirmer et découvrir des facettes d’elle-même qu’elle « avait mises de côté », de sa propre analyse. Pour la campagne Jamais trop fiers lancée au mois de juin par l’interprofession des fruits et légumes frais (Interfel), l’association a fait appel à cette artiste multifacettes. Pour rendre hommage à la diversité, et mettre en lumière la sincérité de cette chanteuse et actrice remarquée dans le film récompensé 120 battements par minute, dont les textes engagés sont une ode à l’amour, la sensualité et la liberté. « Etre hors des cases, je trouve qu’en 2023, c’est frais, c’est cool. Car, parfois, il n’y a simplement pas besoin de cases. »

Nommée aux Victoires de la Musique en 2020 dans la catégorie « révélation scène », Aloïse Sauvage célèbre l’identité queer avec sa chanson Omowi qui s’élève contre l’homophobie, et le féminisme avec Crop top qui dénonce le sexisme et la masculinité toxique. Deux titres forts qui ont fini d’asseoir la notoriété de celle qui a commencé circassienne, au côté de la metteuse en scène Raphaëlle Boitel. « Pardon, mais si on n’est pas un vieux con, je pense que ces chansons nous touchent forcément. On devrait tous souhaiter que chacun puisse vivre sa vie comme il ou elle l’entend, être heureux et en sécurité quand il ou elle sort dans la rue », explique-t-elle.

