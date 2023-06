Chaque année, et surtout en été, de nombreux accidents ont lieu lors de baignades en bord de mer, dans des cours d’eau ou même dans des piscines publiques comme privées. Et ces chiffres augmentent notamment en été. En 2021, selon Santé Publique France, 1.480 noyades accidentelles ont été recensées.

Ce sont principalement les personnes âgées et les très jeunes qui sont le plus victimes de noyades. Les plus de 65 ans représentent 26 % de ces accidents, tandis que les moins de 6 ans représentent 22 % des noyades. Si elles se produisent principalement en mer (47 %), elles se produisent aussi beaucoup dans les piscines privées ou publiques (26 %) ou encore dans des cours d’eau (23 %).

Pour éviter que ces accidents ne vous arrivent, nous avons interrogé Emeline Pignot, une formatrice en premiers secours de la Protection civile, qui vous donne tous les conseils à bien suivre pour se baigner en toute sécurité.

