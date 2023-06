Révélée dans la saison 10 de l’émission « The Voice », la chanteuse Mentissa livre, dans ses chansons, beaucoup d’elle-même. Invitée dans le cadre de la campagne « Jamais trop fiers » lancée au mois de juin par l’interprofession des fruits et légumes frais (Interfel), la protégée de Vianney a interprété plusieurs de ses chansons, avec émotions, dans le mythique studio Ferber, à Paris. Une performance immortalisée par de nombreuses caméras, dont celle de 20 Minutes.

« La musique m’a guéri de plein de choses » a-t-elle confié. On peut être très dur avec soi-même. Aujourd’hui, je m’entraîne à être fière de moi ». Car celle qui assure avoir trouvé, dans la musique, bien plus qu’une thérapie, se sent, aujourd’hui, plus libre. La chanteuse invite d’ailleurs à dire adieu à ses complexes dans son dernier album intitulé « La Vingtaine ». « Le titre "Balance" parle du lâcher-prise, explique Mentissa. C’est l’estime de soi, l’amour de soi ». Dans son viseur, elle pense notamment aux réseaux sociaux où des corps « standards » sont médiatisés à longueur de journée. « Du coup, on se dit qu’on n’est pas assez bien. C’est un réel exercice d’apprécier les réseaux mais en même temps de prendre du recul », assure-t-elle.

La suite du témoignage de Mentissa est à retrouver dans notre vidéo tout en haut de cet article !