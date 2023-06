En introduction de son livre, notre philosophe et stand-upper écrit « Tout le monde pense avoir raison. Et en même temps, tout le monde peut se tromper ». Et il se demande si, lorsque l’on débat, on cherche à affirmer son point de vue, à convaincre les autres et à les faire changer d’avis, puisque l’on a raison ? Ce faisant, ne risque-t-on pas de se retrouver à tous penser la même chose ? Ou tout simplement de repartir chacun de nos côtés avec nos idées ?

En s’appuyant sur les écrits de Schopenhauer, de Socrate ou les malheurs de Galilée, Gilles Vervisch nous invite à voir les choses autrement car comme le disait Nietzsche. « Les certitudes sont plus dangereuses pour la vérité que les mensonges ». Est-ce que s’excuser c’est reconnaître que l’on n’a pas raison ?

