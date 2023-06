Avec son masque intégral sur le visage, sa voix de Dark Vador et son costume à carreaux bien taillé, Klek Entòs pourrait bien vous provoquer la chair de poule. Hache, tronçonneuse, sang, araignée, flamme, toutes vos peurs les plus ancrées sont le cœur de son spectacle. « La plupart de nos peurs n’ont aucune raison d’être, explique le magicien et illusionniste. En être conscient et apprendre à les affronter, c’est en faire sa force. J’aime faire appel à des peurs primitives comme celles des serpents ou des araignées lors de certains numéros. »

Deux fois finaliste de l’émission « La France a un incroyable talent », Klek Entòs a participé à plus d’une dizaine d’émissions internationales dont « America’s Got Talent ». Jusqu’au 29 juillet, il présente son spectacle « Oserez-vous » au Palais des Glaces à Paris.

Si vous vous souhaitez y aller avec un enfant, prudence… Le spectacle est déconseillé aux moins 12 ans. « C’est avant tout une limite pour rassurer les parents car ils pensent que je vais alimenter leurs cauchemars, mais les enfants sont bien plus courageux qu’on ne le pense », conclue le mystérieux magicien.

Pour en savoir plus sur l’univers et sur les numéros de Klek Entòs, une vidéo est disponible en tête de cet article.