Dans la régie du célèbre studio Ferber à Paris, Chiloo mesure l’ensemble du chemin parcouru. Lui, cet ancien adolescent torturé et pétri de doutes. « Je n’arrivais pas à exprimer ce que je ressentais oralement pendant l’adolescence. L’écriture, ça m’a vraiment sauvé sur certains points, confie le rappeur. J’ai toujours cotoyé des personnes avec des cultures, des opinions et des valeurs différentes ». Enfant du 19e arrondissement de Paris, un quartier « très populaire et multiculturel » d’après lui, Chiloo prône la diversité et l’affirmation de soi. « La diversité est un thème qui me touche. Ça ouvre l’esprit », assure-t-il.

Dans le cadre de la campagne « Jamais trop fiers » lancée au mois de juin par l’interprofession des fruits et légumes frais (Interfel), le chanteur a accepté de jouer le jeu en enregistrant plusieurs de ses titres pour rendre hommage à la diversité. Artiste aux textes engagés, Chiloo dénonce par exemple les féminicides et le harcèlement dans son titre « L au pluriel ». Autre cause qui lui tient à cœur : l’égalité des genres. « Rappeur et féministe, je ne sais pas s’il faut le lier, raconte Chiloo. Est-ce que l’on demanderait à un pianiste classique ou à un chanteur qui fait de la variété s’il est féministe ? La vraie question est : es-tu un homme qui prône l’égalité quel que soit le style musical ? ».