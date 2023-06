Le 30 mai, une nouvelle chaîne a été lancée sur le canal 32 de la TNT en Ile-de-France (30 sur les box ou 349 sur Orange, 300 sur Bbox, 910 sur Free, 461 sur SFR.). Son nom ? 20 Minutes TV ! Chaîne généraliste de proximité 24h/24, à regarder aussi en streaming sur son site Internet, elle s’adresse principalement aux Franciliens (mais pas que) et leur propose plusieurs émissions de divertissements, comme celles présentées par Shany’z.

Après des études de présentation en radio et télé au Studec (Le Studio école de France), et une première expérience sur Nickelodeon, Shany’z a décidé de rejoindre 20 Minutes TV où elle présente deux émissions : « Régions en fête » où elle se rend dans les festivals et évènements culturels organisés en Ile-de-France, et « Les duplex de Shany’z », une capsule quotidienne d’environ trois minutes où la jeune animatrice de 22 ans teste différentes activités.

Si vous voulez en savoir plus sur Shany’z et son émission, 20 Minutes vous a concocté un mini-portrait face caméra à regarder ci-dessus.