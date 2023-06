Le 30 mai, une nouvelle chaîne a été lancée sur le canal 32 de la TNT en Ile-de-France (30 sur les box ou 349 sur Orange, 300 sur Bbox, 910 sur Free, 461 sur SFR.). Son nom ? 20 Minutes TV ! Chaîne généraliste de proximité 24h/24, à regarder aussi en streaming sur son site Internet, elle s’adresse principalement aux Franciliens, mais pas que, et leur propose plusieurs émissions de divertissements, dont Jacky aux platines animée par l’ancien trublion du Club Dorothée.

Après avoir débuté comme attachée de presse, et s’être occupé de nombreux artistes dont Serge Gainsbourg et Alain Bashung, Jacky a animé plusieurs émissions musicales, comme Platine 45 dans les années 1980 ou encore Les Enfants du rock au côté d’Antoine de Caunes et Philippe Manœuvre. « Sur 20 Minutes TV je reste dans mon univers », explique Jacky. Chaque semaine, l’animateur reçoit dans son émission des stars de la chanson, et partage avec elles un moment haut en couleur, plein d’humour et de bonne humeur. Il recevra aussi des artistes en devenir ou qui débutent leur carrière pour des échanges passionnés. Une émission diffusée tous les samedis à 15h30.