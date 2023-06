Le 30 mai, une nouvelle chaîne a été lancée sur le canal 32 de la TNT en Ile-de-France (30 sur les box ou 349 sur Orange, 300 sur Bbox, 910 sur Free, 461 sur SFR.). Son nom ? 20 Minutes TV ! Chaîne généraliste de proximité 24h/24, à regarder aussi en streaming sur son site Internet, elle s’adresse principalement aux Franciliens, mais pas que, et leur propose plusieurs émissions de divertissements, ainsi qu’un magazine de société présenté par Noham Huclin, journaliste et également directeur délégué de la chaîne.

Consacré aux grands débats régionaux, aux chantiers de demain, aux sujets d’actualité, aux phénomènes de société, à la transformation de notre économie, On vous en dit plus propose des reportages, des témoignages et des tables rondes. « Le but est principalement d’apporter un éclairage », précise Noham Huclin. Chaque semaine, le journaliste, avec ses invités et des experts développent une thématique concernante durant une heure.