Depuis le 22 mai dernier, on peut voir une publication circuler sur les réseaux sociaux, partagée plus de 500 fois, affirmant qu’un nuage radioactif issu d’une explosion de munitions à uranium appauvri en Ukraine se dirigerait droit vers l’Europe. Ce nuage serait, toujours selon cette publication, dû à une frappe russe qui aurait touché un dépôt de munitions à Khmelnitsky dans l’ouest du pays. Depuis, de fortes quantités de Bismuth 214 auraient été détectées à Lublin en Pologne. Sauf que pour l’instant, rien ne permet d’affirmer que cette information est vraie !

Mais qui est à l’origine de cette publication ? Pourquoi ce qui y est écrit semble peut réaliste ? Avec Oh My Fake, on vous explique tout ça dans la vidéo tout en haut de l’article.

Oh My Fake sur Snapchat Discover, c'est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news, et plus largement vous invite à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Au-delà de savoir si « C'est vrai ou c'est faux », l'important est plutôt de comprendre « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les rumeurs, souvent fake, attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.





