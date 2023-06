Mois des fiertés : être ado et non-binaire

Olivia est non-binaire. Selon les personnes, être non-binaire peut vouloir dire n’être ni homme, ni femme, ou être les deux à la fois ! La mère d’Olivia souligne la nécessité de soutenir son enfant : une étude menée par l’université d’Ottawa indique que la moitié des jeunes transgenres et non-binaires sont suicidaires. Harcèlement, rejet voire expulsion par leurs familles, difficultés d’accès aux traitements ou opérations de réassignation sexuelle… La non-conformité avec les normes de genre est toujours un tabou dans les sociétés occidentales. Pourtant, de nombreuses cultures à travers le monde reconnaissent un “troisième genre”, ni homme ni femme, dès la Mésopotamie antique.





Le documentaire “Not a boy, not a girl” dresse le portrait de quatre jeunes non-binaires et leurs parcours : de la compréhension de leur identité de genre aux réactions des familles et des proches, en passant par le suivi psychologique et parfois même médical.





Un documentaire à découvrir avec Spicee, partenaire de 20 Minutes.

Ce mois de juin, pour célébrer le mois des fiertés, Spicee met à l’honneur des documentaires sur des thématiques LGBT+.





