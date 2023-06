« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux », a dit l'aviateur et écrivain, Antoine de Saint-Exupéry. Mais peut-on vraiment se fier à ce que l’on ressent ? L’humanité a longtemps cru que la Terre était le centre de l’univers, sous prétexte que nous ne pouvions pas voir par-delà des nuages. Un présupposé validé pendant des siècles, puis finalement démenti par les astronomes Nicolas Copernic et Johannes Kepler, puis par le savant Galilée. Si « les vérités scientifiques sont plutôt contre-intuitives », pour Gilles Vervisch, auteur de Pop philosophie et stand-upper, il existe tout de même une nuance entre les ressentis physiques et les sentiments, propres à chacun. Mais dans ce cas, qui décide de donner tort ou raison ?

Dans cette troisième vidéo de notre série « Raison & Pop philo », Gilles Vervisch répond, face à la caméra de 20 Minutes, à l’affirmation : « si je le ressens, c’est que j’ai raison ». Et, spoiler alert, ce n'est pas forcément vrai.