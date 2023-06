« Tout le monde pense avoir raison ou bon goût et le sens de l’humour. » Au quotidien, des certitudes nous poussent à débattre, échanger et parfois s’écharper dans le but de prouver ce que l’on vaut en société.

Pour Gilles Vervisch, professeur de philosophie, auteur de pop philosophie et stand-upper, nous faisons tous face à des certitudes que l’on revendique comme des vérités (du latin « veritas », qui signifie « la vérité, le vrai, la réalité »).

Pourtant, à « croire dur comme fer » à certaines choses, notre raison peut nous jouer des tours, « à commencer par le fameux… Père Noël ! ». Entre culture pop et philosophie, Gilles Vervisch répond, en vidéo, à la question : « Avoir raison, est-ce réellement détenir la vérité ? »

« Êtes-vous sûr d’avoir raison ? » de Gilles Vervisch, aux éditions Flammarion, est disponible dans toutes les librairies.