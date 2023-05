En Bolivie, les parents d’Hernan et Daisy ont une plantation de coca. Sans les nombreux processus de transformation, cette plante est inoffensive et utilisée par tous comme stimulant léger, à travers le mâchage de quelques feuilles. Quand les aînés quittent la plantation pour aller étudier en ville, ils manquent rapidement d’argent pour poursuivre leur passion pour la musique. Hernan décide de faire passer deux kilos de cocaïne à la frontière argentine, mais il est arrêté. Huit ans de prison, pour 100 dollars de rémunération.

Dans la prison de San Sebastian, initialement construite pour accueillir 80 prisonniers, 700 personnes sont entassées. Les retards administratifs et la corruption endémique du système judiciaire font que 80 % de ces prisonniers n’ont pas eu droit à un procès. Daisy est bouleversée par l’arrestation subite de son frère et cherche à tout prix à le libérer. Mais jusqu’où ira-t-elle ?

Cocaine Prison suit également l’amitié d’Hernan avec Mario, un père de famille venant de la région la plus pauvre de Bolivie. Lors de son premier jour dans une usine de cocaïne, il est arrêté. Il attend depuis des années son procès, retardé à chaque fois, pleurant sa famille. Hernan et Mario suivent des cours et font profil bas en espérant pouvoir être acquittés.

