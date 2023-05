Il en faut des idées pour se dire qu’un burger peut aller… dans l’espace ! C’est une folie qu’a réalisée le créateur de contenu Antton Racca, invité cette année par TikTok au Festival de Cannes. Et c’est ce qui semble évident pour Antton, être réalisateur, même pour diffuser sur les réseaux. « TikTok est la plateforme où je suis le plus actif. Je fais des courts-métrages, parfois des vidéos plus insolites. D’être là, au Festival de Cannes, ça me permet de voir que je suis reconnu aussi au-delà de la plateforme », nous raconte-t-il depuis la croisette.

« TikTok, c’est un nouveau média de diffusion, et ça touche les jeunes, donc ça vaut la peine d’en parler ». Peu importe où l’on se trouve dans le monde, la plateforme permet de découvrir des talents, des visions et des manières de raconter des histoires. C’est aussi un exercice et métier assez complexe, selon Antton Racca. « On ne dirait pas comme ça, mais faire des vidéos courtes, c’est difficile ! La moindre image de ton montage, quand tu fais une vidéo d’une minute, est essentielle ».

« Il n’y a pas de hasard, si tu fais des vues, c’est que les gens ont regardé la vidéo en entier, donc que tu as bien mis en place ta narration et ta réalisation. » Son plus gros fail ? « Je fais beaucoup de fails. TikTok, c’est intransigeant. Personne n’est un génie de la narration. Mais ça permet de retravailler, donner une seconde chance ! »

On ne spoile pas plus son interview vidéo, à retrouver en tête de cet article.