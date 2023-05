Son film, « In the Rearview », a été sélectionné à l’Acid, l’association des cinémas indépendants, pendant le festival de Cannes. A contre-courant de cette 76e édition, il est un des rares films, que ce soit en compétition ou dans les sélections parallèles, à aborder la guerre en Ukraine. Son réalisateur, Maciek Hamela, originaire de Varsovie, en Pologne, a décidé d’agir. En tant que bénévole d’abord. « Comme des milliers de gens en Pologne, je suis engagé au début de cette guerre en tant que chauffeur bénévole pour effectuer des évacuations des Ukrainiens. A la frontière, d’abord, puis très vite depuis des zones plus dangereuses, là où il n’y avait pas de transport », raconte le réalisateur qui fait l’effort de parler français.

Cet engagement, il le restitue dans son œuvre, en filmant à l’intérieur même de sa voiture ces Ukrainiens qui s’apprêtent à devenir réfugiés. Sans mettre en scène ou dénaturer ces scènes d’entraide, Maciek Hamela a posé la caméra à sa place, en observatrice. « Cette idée du film est venue un mois après le début de la guerre, fin mars, quand j’ai appelé un ami chef opérateur pour m’aider à conduire la voiture », poursuit le jeune réalisateur. Et de préciser : « C’est un film qui a deux messages. Le premier est de montrer toutes ces voitures, à l’origine d’embouteillages énormes à la frontière, remplis de femmes, d’enfants réfugiés. Et le second message, c’est de dire que leur vie quotidienne à ces gens a été interrompue du jour au lendemain. Et ces vies, elles ressemblent à nos vies, que l’on soit en Pologne, en France, il n’y a pas de grosses différences. »

« Un point de vue sur le monde qui nous entoure »

Alors, le cinéma comme mise en lumière de l’actualité ? « Je ne suis pas naïf, je ne pense pas que mon film va changer le monde. Mais si déjà il peut faire quelque chose à 1 %, ce sera déjà un succès ». Réalisateur, actrice, producteur, même le cinéma peut avoir un rôle pour montrer, dénoncer ou questionner. Tout est un regard, un point de vue sur le monde qui nous entoure.