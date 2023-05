Présente au Festival de Cannes, tout comme Theordort, grâce à Instagram qui a fait venir une équipe de créateurs de contenu, Élise - @Elise_CM sur la plateforme, nous raconte comment elle a démarré sur les réseaux. Être capable de perçer sur les plateformes mais surtout de tenir, dans le temps, car cela fait plus de six ans qu'Élise réalise et monte ses vidéos, c'est un parcours exceptionnel. Et la base de ses formats, c'est le cinéma.

« Comme je suis sur Instagram depuis six ans, je n'ai pas toujours eu des vidéos avec des vues. C'est surtout pendant le Covid que tout a démarré. J'ai fait une vidéo avec Kev Adams, mais aussi Mister V, ça a décollé ». Encore étudiante, Élise a commencé très tôt sur les réseaux, toujours avec un fond de création artistique lié au 7e art.

« La création de vidéos sur les réseaux, ça m'a juste confirmé à quel point j'aimais jouer, créer, et faire du playback. C'est le concept même de ce que je fais, des lipsyncs autour de répliques de films, de séries ou qui m'inspirent », nous confie Élise, le sourire aux lèvres, l'esprit plein d'idées. Alors même que le Festival de Cannes s'ouvre aux créateurs, aux plateformes, on peut imaginer une passerelle de plus en plus fine entre les écrans. Sans doute l'utilisation des réseaux sociaux par ces jeunes talents, pour viser encore plus haut, plus loin, un rôle au cinéma.

Vous pouvez retrouver une interview « Première fois » d'ÉliseCM en tête de cet article, et la suivre sur son compte.