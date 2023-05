Au sein de l'Adami, il y a des talents. Une sélection de jeunes acteurs, actrices et réalisateurs, réalisatrices, qui chaque année viennent à Cannes pour promouvoir leur métier auprès des professionnels du cinéma. Des courts métrages sont réalisés à chaque édition du Festival de Cannes, et ce n'est pas une compétition. Et pour réaliser ces films, l'Adami fait appel - souvent, à des comédiens, comédiennes reconnus, prêt à passer derrière la caméra.

C'est le cas d'Ahmed Sylla qui n'en est pas à sa première fois à Cannes. Pour son court métrage, l'acteur et humoriste a choisi trois jeunes talents. Et la symbiose était parfaite entre eux, « Tu ne peux pas être un bon entraineur de foot, si les joueurs ne sont pas bons sur le terrain », s'amuse Ahmed Sylla. « J'ai eu la chance de tomber sur des joueurs qui avaient envie de marquer des buts ».

« Cette expérience m'a fait aimer diriger des comédiens et faire de la mise en scène. Les acteurs m'ont donné envie d'aller plus loin. Mutuellement, on s'est donnés confiance », nous explique le comédien très fier de présenter son film au Festival de Cannes. Mais il en reste loin des paillettes et des fêtes, pour se focus sur la magie de Cannes, l'effervescence du cinéma. « Il ne faut pas décrire Cannes, faut le vivre. Les interviews, le soleil, les amis... C'est tout ça qui m'intéresse, pas le reste », conclut-il.

