Invité par Instagram, lors du Festival de Cannes, Theodort est bien plus qu’un créateur de contenu. Avec ses vidéos sur les réseaux sociaux, il se fait vite remarquer et on lui confie un rôle dans le film Sage-Homme, sorti en mars dernier. C’est d’ailleurs une parodie rap postée sur Instagram qui lui permet de décrocher ce premier rôle sur grand écran. Une expérience qui a su donner au créateur une confiance pour venir à Cannes et monter les marches, pour la première fois. « Je ne peux pas dire que je me sens illégitime d’être dans ce genre d’événement parce que cela fait dix ans que je travaille d’arrache-pied, et que j’ai sacrifié beaucoup de choses pour en être là où j’en suis », confie Theordort à 20 Minutes.

1,3 million de followers sur Instagram

Le chiffre fait peur, clairement. Et pourtant, ça n’a pas donné ou provoqué chez Theodort un souffle de prétention. Humble, bien dans sa peau, bosseur, il a compris comment fonctionnait Instagram - et Youtube, pour en faire son espace de création. Une passerelle évidente, selon lui, vers le cinéma et la musique. « Ça m’a ajouté une forme de confiance d’être vu à parts égales, par d’autres comédiens, par ce milieu, comme j’ai pu jouer dans un film. C’est kiffant, c’est rassurant », explique le jeune talent sur la terrasse Albane, un jour de pluie cannoise.

Alors même si l’on se questionne sur la présence des influenceurs à Cannes, depuis quelques années encore plus nombreux, Theodort vient prouver que la frontière est fine pour passer du téléphone au grand écran. « J’essaie de m’identifier à des créateurs et artistes comme Mister V, il a enfoncé des portes pour nous, et l’idée est de ne jamais se mettre des limites », nous précise le jeune créateur.

À la fin de cette interview, on comprend très vite que les réseaux sociaux sont aujourd’hui une vitrine, souvent libre, des capacités des uns et des autres, parfois sous le regard de directeur ou directrice de casting. L’occasion, comme sur Instagram, de développer son identité, se donner confiance et pourquoi pas, réaliser ses rêves de cinéma.

Une vidéo est à retrouver en tête de cet article, sur la première montée des marches de Theodort.