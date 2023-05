Dans les rues du 17e arrondissement, elle est régulièrement saluée par les passants. Et pour cause, Lourdes Fernandes, surnommée « Loulou », est une figure bien connue de ce quartier du nord-ouest de Paris. Depuis 30 ans, elle est gardienne d’immeuble au numéro 26 de la rue Gauthey.

Depuis 2015, elle organise une Fête des voisins très demandée. Au fil des années, cet événement n’a cessé de grandir, si bien qu’elle doit désormais l’organiser dans la rue. « Il y avait tellement de monde qu’on ne pouvait plus être dans la cour », explique Lourdes Fernandes. Cette année, elle s’attend à la venue de plus de 1.000 personnes. « Elle donne de la vie dans l’immeuble et créé du lien en permanence », raconte Pierre, le propriétaire de l’immeuble où Loulou travaille. « La Fête des voisins amène un sentiment d’appartenance à un quartier avec de vrais échanges. »

Pour organiser cette fête colossale, Lourdes Fernandes, également adjointe au maire du 17e arrondissement en charge de la lutte contre la grande exclusion et la précarité, travaille avec plusieurs bénévoles de l’association Village Gauthey, spécialement créée pour cette occasion.

Pour découvrir les préparatifs de cette fête, la suite du témoignage de « Loulou » est à retrouver dans la vidéo placée en tête de cet article…