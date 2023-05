Le désir amoureux peut-il durer toujours ? En ce mois de mai, doux et ensoleillé, on réfléchit sur l’amour et le désir amoureux avec Marianne Chaillan, professeure de philosophie. Aimer, faire l’amour, avoir des relations sexuelles, s’interroger sur son corps et sa sexualité, c’est le troisième extrait de notre rencontre pop philo avec l’autrice du livre À la folie, passionnément aux éditions des Équateurs.

L’amour ne dure-t-il jamais ? Aimer pour toujours, est-ce une illusion ? À toutes ces interrogations, cette prof de philo nous aide à démêler ce qui se cache derrière les reproches que l’on peut faire à l’amour. On prend bien évidemment le temps de l’écouter, à défaut de prendre celui d’aimer…

Une vidéo à retrouver en tête de cet article.