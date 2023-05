Des années 1960 aux années 1980, un voyage dans le temps est garanti, rien qu’en observant sa penderie. « Là, c’est un pull qui date de la fin des années 1960, début des années 1970 avec une maille qui est super fine », détaille Anna, ceintre à la main. Après des études dans la mode, le textile et le design, cette jeune fondatrice d’une marque vintage a été frappée par une crise d’éco-anxiété. La Parisienne qui se rêvait créatrice de mode a dû revoir sa feuille de route, en imaginant une marque écoresponsable. « Plutôt que de produire et d’utiliser de nouvelles ressources, je me suis dit que je pourrais utiliser celles qui existent déjà », explique Anna. Alors qu’elle n’a que 23 ans, la marque de vintage engagée Ogre finit par voir le jour.

Depuis un an, dans son appartement parisien, Anna nettoie et répare les pièces une à une, chinées dans des brocantes, chez des particuliers ou dans des boutiques associatives en France. Attachée à la mode inclusive, la jeune femme propose également un maximum de tailles « elles vont du 30 au 60 ». A l’heure actuelle, la jeune fondatrice de la marque possède un stock de plus de 700 pièces prêtes à la vente.