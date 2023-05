La liberté de la presse en temps de guerre, le doc en 2 minutes

Zhanna Agalakova, ancienne correspondante à Paris de la chaîne russe Channel1, a démissionné, pour contester l’invasion de l’Ukraine par la Russie et dénoncer la propagande et la censure dans les médias russes. Maryse Burgot, grand reporter chez France Télévisions, travaille particulièrement en Ukraine. Elle rappelle la nécessité démocratique d’une presse libre et souligne le courage des journalistes sur le terrain, comme Arman Soldin, tué le 9 mai alors qu’il couvrait la guerre près de Bakhmout en Ukraine. Il est le troisième journaliste français tué depuis le début de l’invasion russe, en février 2022.

Le 3 mai, Reporters Sans Frontières a publié son classement annuel mondial de la liberté de la presse. La liberté d’informer est un bien précieux, c’est même l’un des principes fondamentaux de toute démocratie. Cependant, de plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer son recul dans le monde. Un recul marqué par de nombreux assassinats, une guerre de la désinformation liée à la crise sanitaire, à la guerre en Ukraine et à la montée des extrêmes politiques. Et la France n’est pas épargnée : en 2023, cette dernière est classée 24e sur 180 au classement de Reporters Sans Frontières. Intimidations, violences policières, climat hostile et difficultés sur le terrain : il est de plus en plus difficile pour les journalistes d’exercer leur métier. Pour “Journaliste : le statut de la liberté ?” la journaliste Adélaïde Genuyt est partie à la rencontre de ceux qui s’engagent chaque jour pour préserver cette liberté.

