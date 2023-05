Dans une vidéo publiée le 15 avril dernier, un internaute a sorti une vidéo intitulée « L’escroquerie Sida doit tomber ». Pendant quarante minutes, on le voit développer une théorie selon laquelle le Sida serait une « fausse pandémie ».

Pour rappel, le sida est la forme la plus grave d’un virus qui s’appelle le VIH. Mais si on écoute l’internaute en question, ce virus n’existe pas. Et ses 40 millions de victimes seraient dues à autre chose : « Ces personnes consomment des drogues (…) et certaines drogues en particulier qui sont des poppers. (…). Ça crée des phénomènes d’intoxication, surtout quand c’est pris de manière répétée sur des années ».

Ce qu’on a longtemps considéré comme étant le sida serait en fait des intoxications dues à la prise de drogues ? Eh bien non, c’est complètement faux. Cette théorie a effectivement été évoquée, mais au tout début de la maladie dans les années 1980. On pensait que la prise de poppers, une drogue très présente dans la communauté gay à l’époque, était à l’origine du sarcome de Kaposi, l’une des infections les plus caractéristiques du sida. Mais très rapidement, des chercheurs ont prouvé qu’il s’agissait d’une mauvaise interprétation.

Avec Oh My Fake, on vous explique tout ça dans la vidéo placée en tête de cet article.

