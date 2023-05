Et toi, t’es fier.e ? On a posé la question à Tahnee

Humour et lutte ont toujours fait bon ménage. Même très bon ménage, en sachant que tout peut être abordé sous le prisme de l’humour, surtout par de talentueux représentants, comme en témoigne notre premier épisode vidéo avec Tahnee. Humoriste, comédienne, chroniqueuse, Tahnee s’identifie en tant que lesbienne, afro-féministe, queer et elle est en tête d’affiche du Pride Comedy Show, à venir le 16 mai au théâtre Renaissance.

Veille de la journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, cette soirée a pour but de donner de l’humour et de la voix à des artistes sur scène et défendre les droits de chacun.e. L’occasion rêvée pour nous, chez 20 minutes, de questionner non sans drôlerie, nos invité.e.s face caméra, avec Tahnee et ses anecdotes, souvenirs imparables, à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.

Toutes les informations sur le Pride Comedy Show.