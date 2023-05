« Est-ce que dépenser du temps, sur le désir amoureux, ça serait une perte ? », nous questionne pour ce nouvel épisode Marianne Chaillan, professeure de philosophie. « Est-ce que l’on doit réserver du temps à l’amour ? ». Et si ce n’est pas à l’amour, à quoi bon prendre le temps de quelque chose ?

Toutes ces questions, essentiellement liées au désir amoureux, sont mises en avant dans le livre « À la folie, passionnément » de Marianne Chaillan. Et c’est l’occasion de vous proposer une piste de réflexion sur l’amour.

Dans ce deuxième épisode de notre série sur la philosophie, on s’interroge, encore une fois, non pas sur l'amour, est-ce décevant ? Mais via un autre prisme, on tente avec notre professeure de philo préférée, de dénouer les questionnements liés au temps. Ses pistes de réflexion sont à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.