Albert Frederick Arthur George naît le 14 décembre 1895 à Sandringham House en Angleterre. Il est le fils du roi George V et de la reine Mary de Teck. Bertie comme on le surnomme rapidement grandit avec ses frères et sœurs. Mais comme dans beaucoup de familles nobles à l’époque, il voit peu ses parents et il est surtout élevé par des nourrices. L’une d’entre elles s’amuse à le faire souffrir et le nourrit peu, ce qui le traumatise et lui cause d’importants problèmes d’estomac. Mais en réalité ce dont il souffre le plus ne se voit pas au premier regard : il est bègue et peine à s’exprimer correctement.

Le 22 janvier 1901, son arrière-grand-mère, la reine Victoria décède. Son fils Edouard VII lui succède jusqu’en 1910. Puis vient le tour du père de Bertie : le roi George V.

