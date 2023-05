3 conseils d’un expert : tout savoir sur vos mots de passe

Non, ce n’est pas une mission impossible. À force d’avoir peur de ne pas réussir à se connecter à l’ensemble de ses comptes en ligne, on en perd la boule - et surtout nos mots de passe. Et pourtant, une solution existe, ça s’appelle la règle des trois cercles. Un expert en cybersécurité, Gérôme Billois, est venu nous détailler les règles d’or pour ne plus jamais se faire voler nos données numériques. Car oui, qui dit perte de mots de passe, dit perte de données en ligne.

Alors, plutôt que d’inscrire le même mot de passe à chaque fois, pourquoi ne pas écouter la loi de la sagesse numérique et… Prendre de bons conseils ?

On vous explique tout dans une vidéo, rien que vous, en tête de cet article.