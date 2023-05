Les présidents et leurs doubles, c'est quoi ce fake ?

Joe Biden serait en fait un acteur hollywoodien avec un masque ? Et Vladimir Poutine enverrait des sosies à sa place lors de ses déplacements ? Voilà les théories qu’on peut lire ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs mois maintenant, une théorie circule sur les réseaux sociaux : celle du masque de Joe Biden !

Et le 13 avril dernier, elle est devenue virale à cause d'un tweet, vu près de 11 millions de fois. C’est une vidéo dans laquelle on peut voir le président américain se gratter la nuque, or les rides qui se forment ne se déplient pas ! Pour l’internaute qui partage cette vidéo, ça ne fait aucun doute, la personne qu’on voit se gratter n’est pas Joe Biden, mais un acteur qui porte un masque en silicone.

Le président serait soit trop vieux pour gouverner, soit emprisonné à Guantanamo, et d’autres personnes gouverneraient les États-Unis en secret. Par conséquent, la personne qu’on voit pendant les apparitions publiques serait un ou des acteurs qui se relaient avec un masque à l’image du président.

Avec Oh My Fake, on vous explique tout ça dans la vidéo placée en tête de cet article..

