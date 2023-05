C’est la rencontre avec chien, Gypsie, qui a été déterminante dans la vie de Tom. Carrure massive, regard doux, détermination sans faille, on reconnaît en cet ancien vétéran, une habitude de la guerre et des conditions difficiles dans certains coins du monde. Alors désespéré lors de combats, Tom se voit reprendre du poil de la bête grâce à Gypsie, chien soldat, présent avec une forte compassion et réconfort. Une rencontre qui a changé sa vie, « et c’est d’ailleurs grâce à Gypsie que l’association existe et perdure ». Trouver, soigner et offrir aux animaux une seconde chance, c’est la mission de tout ce groupe de bénévoles, majoritairement des anciens bénévoles.

« Aider les animaux, mais aussi, aider les hommes, rien ne nous arrête », nous raconte Tom, qui impressionne par sa volonté de se rendre en terrain miné. La guerre, les catastrophes naturelles, les conflits en tout genre, l’association « Breaking the Chains » en a fait son quotidien. Avec émotion et pragmatisme, on a laissé la parole à Tom venu chez 20 minutes nous détailler l’ensemble de leurs actions.

Une interview à retrouver en tête de cet article.

Toutes les informations sur « Breaking the Chains » sur leur site.