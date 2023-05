Pop philo : faire l’amour, c’est décevant

L’amour, une illusion ? En ce mois de mai, doux et ensoleillé, on se questionne chez 20 minutes sur l’amour et le désir amoureux avec Marianne Chaillan, professeure de philosophie. Aimer, faire l’amour, avoir des relations sexuelles, s’interroger sur son corps et sa sexualité, c’est le premier extrait de notre rencontre pop philo avec l’auteure du livre « À la folie, passionnément » aux éditions des Équateurs.

Selon Lucrèce, poète philosophe latin du 1er siècle avant J.-C., épicurien de la première heure, « toute relation sexuelle est décevante, et il faut savoir distinguer le désir du besoin », nous explique Marianne Chaillan. « Il n’a pas fait les bonnes rencontres, ce Lucrèce ! », lui réplique ses élèves à Marseille. Et pourtant, la théorie se tient. Pour les épicuriens, le désir va au-delà de la satisfaction. Il ne s’agit pas de faire l’amour, mais d’avoir des relations sexuelles afin de satisfaire un besoin. C’est une construction mentale, que l’on peut mettre en place.

Qu’en pense notre professeure de philosophie ? Quelles autres pensées sur l’acte d’amour sont imaginables ? Comment Sartre vient-il bousculer ces idées et ces courants philosophiques ?

