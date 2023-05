Au risque d’en décevoir certains, James Bond est un mythe. Pire, le célèbre agent secret britannique aurait même été un « piètre » espion s’il avait existé, de quoi déchanter. Trop connu, trop beau, trop chic, 007 est un « personnage de légende » comme le martèle François Waroux, un ancien officier traitant à la DGSE, que l’on appelle plus communément « un espion ».

Pendant vingt ans, ce spécialiste de l’espionnage industriel et du renseignement politique a exercé son métier, bien loin des aventures rocambolesques de 007. Oubliez les gadgets, les bolides et les hôtels cinq étoiles. « On se fait une idée tout à fait fausse. Je n’ai pas utilisé d’avions, d’hélicoptères, de voitures haut de gamme. On ne vit pas dans le luxe », explique François Waroux.

• Un récit à lire également dans l’ouvrage « James Bond n’existe pas » aux Éditions Mareuil.