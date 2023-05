Plus de 240 000 mariages en 2022 et environ 130.00 divorces par an, Cupidon frappe fort. Un peu trop au goût de certains, pour qui l’idée de tomber amoureux fait naître angoisse ou méfiance vis-à-vis de leur propre désir.

Du côté des philosophes, la vie amoureuse n’a pas la cote non plus, ils préfèrent souvent la valoriser, pour une maîtrise de soi ou opter pour une rationalité. C’est à se demander si l’on ne serait pas atteint de philophobie ? (Du grec « philo » qui signifie « amour » et « phobos », fils d’Arès et incarnation de la peur panique). La philophobie est donc, la peur de tomber amoureux.

En convoquant culture pop et philosophes, Marianne Chaillan nous propose un autre regard et réagit en vidéo, aux quelques objections au désir amoureux que nous lui avons soumises.

« À la folie, passionnément », de Marianne Chaillan, aux éditions Équateurs, est disponible dans toutes les librairies.