Les Français seraient les champions du monde de la grève. Selon certains internautes, et certains classements, la France serait le pays qui compte le plus de jours de grève par an. Mais alors d’où viennent ces classements ? Et sont-ils vraiment fiables ?

Avec OhMyFake, on va vérifier ce cliché sur les Français. Cela ne vous aura pas échappé, depuis le mois de janvier, la France connaît un grand mouvement social de contestation contre la réforme des retraites. Et à la mi-avril, le pays connaissait déjà son 12e jour de mobilisation nationale !

Si nous le rapportons ça début d’année, ça fait quasiment 1 par semaine. Alors forcément, pour beaucoup, ce genre de chiffres font de nous, les champions du monde de la grève, mais est-ce vrai ?

Avec Oh My Fake, on vous explique tout ça dans la vidéo

