Au Japon, les travailleurs meurent par karoshi, « overdose de travail ». Alors que l’incidence du stress au travail sur de nombreuses maladies est de plus en plus reconnue, se ménager est devenu un enjeu de santé publique. Entre la semaine de quatre jours, les journées plus courtes, la séparation nette de la vie professionnelle et personnelle ou au contraire le mélange des deux, de nombreuses solutions sont proposées pour un rapport plus sain au temps de travail.

Dans ce dernier opus de la série Work in progress, notre rapport au temps de travail est questionné. Dans un monde du travail en proie à l’épuisement professionnel et au burn-out mais également à une crise écologique d’une ampleur inédite dans l’histoire de l’humanité, comment repenser le travail pour qu’il soit soutenable à la fois pour les travailleurs et pour la planète ? La réduction du temps de travail est-elle la solution ?

