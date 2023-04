Petit point grammatical en amont : on ne dit pas une cerne, mais bien un cerne. Mais un cerne, qu’est-ce que c’est d’abord ? Un cerne est une variation de la couleur de la peau située en dessous de l’œil. En fait, la région de l’œil est très vascularisée, c’est-à-dire qu’elle contient plein de vaisseaux sanguins, mais aussi des vaisseaux lymphatiques, qui servent à la circulation cutanée. Ces vaisseaux sanguins peuvent être des artères, qui transportent le sang du cœur aux organes, mais aussi des veines qui ramènent le sang utilisé par les organes vers le cœur.

Les vaisseaux lymphatiques font circuler la lymphe : un liquide biologique qui a une composition similaire au plasma sanguin, qui transporte des globules blancs et qui évacue les déchets des cellules. Vous l’avez compris, l’apparition de cernes est en partie liée à la circulation du sang et de la lymphe, mais pourquoi apparaissent-elles plus à cet endroit que sur une autre zone du corps ?

Pour comprendre cela, visionnez la vidéo explicative située en tête de l’article.