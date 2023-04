En pleine guerre des généraux au Soudan et en sa capitale, Khartoum, les hôpitaux ne sont plus qu’à 70 % de leur état de fonctionnement. Avec les problèmes de matériel, de ravitaillement et d’électricité, mais aussi de soignants, Médecins Sans Frontières redouble d’efforts pour soigner les blessés. Dans ce contexte tendu, 20 Minutes a contacté Claire Nicolet, responsable adjointe de Médecins Sans Frontières chargée du Soudan, afin de nous éclairer sur l’urgence de la situation.

« Aujourd’hui, nous sommes en train de traiter des centaines de blessés par balles, cela demande un matériel important qu’un hôpital n’a pas en temps normal. Les équipes sur place sont extrêmement fatiguées, elles travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans ces hôpitaux », explique la responsable.

Un constat à retrouver dans la vidéo placée en tête de cet article.