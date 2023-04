Même si l’âge moyen d’un accident vasculaire cérébral est de 76 ans, il existe des histoires où l’AVC vient bousculer la vie de personnes plus jeunes, comme Katell, rencontrée en pleine séance de boxe





Dans la plupart des cas, faire un AVC se manifeste d'une manière physique brutale. Déformation de la bouche, faiblesse d'un côté du corps, troubles de la parole... Sauf que pour Katell, ce n'était pas ce genre de signes à l'origine de sa prise en charge médicale. Sportive de haut niveau, en boxe, la coach parisienne a senti « dans son corps » un changement, « quelque chose qui n'allait pas », nous explique-t-elle.

Après des maux de tête, une consultation et une recherche poussée, elle découvre subir un accident vasculaire cérébral, à 33 ans. L’accident vasculaire cérébral survient en moyenne vers 76 ans, selon les données de la Haute autorité de santé (HAS). Dans la majorité des cas (41%), il arrive après 80 ans. Mais au moins un cas d'accident vasculaire cérébral sur dix concernerait des personnes âgées entre 18 et 55 ans. C’est la troisième cause de mortalité en France avec 30.000 décès par an, selon France AVC.

Katell nous raconte le jour où sa vie a basculé et son parcours de combattante pour se remettre à la boxe, dans la vidéo en tête de cet article.