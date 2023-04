Khalida Aqitqan a perdu la trace de sa famille après qu’elle est allée en Chine. Aux côtés des Ouïghours, les Kazakhs sont enfermés dans des prisons et forcés à travailler dans des usines. Les Nations Unies estiment que 1,5 million de musulmans ont été, ou sont toujours, dans des établissements de détention dans le nord-ouest de la Chine. Comme Khalida, de nombreuses personnes cherchent à retrouver leurs proches disparus.

L’incarcération de masse des Ouïghours dans Xinjiang est bien documentée. Mais ce qui est moins connu, c’est la manière dont la Chine harcèle et intimide les Ouïghours et d’autres musulmans chinois vivant à l’étranger pour les faire taire ou les faire revenir. En présentant des vidéos des victimes elles-mêmes, ce documentaire révèle les menaces et le chantage affectif du gouvernement chinois, pour faire revenir les musulmans qui ont fui ou pour faire taire les critiques de l’incarcération de masse et des camps de travail. Le film révèle également les menaces reçues et les conséquences pour celles et ceux qui résistent. Cette histoire est racontée à travers la deuxième minorité la plus importante : les Kazakhs.

