Augustin, matelot à 17 ans sur un navire militaire

La mer est son lieu de travail. Engagé depuis l’âge de 16 ans, Augustin a signé un contrat de 4 ans avec la marine nationale. Pour les deux prochaines années, il va travailler sur la frégate de défense aérienne Chevalier Paul, un mastodonte de 153 mètres de long, armé par un équipage d’environ 185 marins. « La première fois où je suis arrivé, je me suis dit : c’est énorme. Je ne comprends rien du tout ! », confie le matelot de 17 ans.

Logé et nourri sur le navire militaire, Augustin voulait travailler sur un bateau qui part souvent en mission pour avoir des sensations fortes. « Il y a de l’excitation et de l’adrénaline. J’ai bien trouvé le bateau, continue le jeune homme. On peut être mobilisé sur tous les océans du globe tout au long de l’année, 24h sur 24. C’est assez atypique. »

